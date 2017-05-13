بواصل المهاجم الفرانكو جزائري الشاب للمنتخب الفرنسي لأقل من 17 سنة أمين غويري صنع الحدث في بطولة أمم أوروبا، حيث تمكن من تسجل هدفه الثامن في الدورة اليوم ضد المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي معادلا بذلك رقم مهاجم البياسجي إدوارد الذي يمتلك في رصيده نفس عدد الأهداف في دورة 2015، هذا وينتظر الكل سطوع نجم غويري في السنوات القليلة المقبلة مع ناديه ليون، خصوصا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم مع ناديه، إضافة إلى تألقه اللافت مع المنتخب الفرنسي.