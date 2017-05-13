كشفت يومية ”الشروق” التونسية، أن هداف النادي الإفريقي ابراهيم شنيحي، تلقى عرضا من نادي ديجون الفرنسي، عن طريق وكيل أعماله الفرانكو جزائري الذي تربطه علاقة طيبة برئيس نادي ديجون، حيث أفاد ذات المصدر أن إمكانية مغادرة شنيحي في فترة التحويلات الصيفية أكثر من واردة في ظل رغبة إدارة الرياحي في تسويقه قبل نهاية العقد الذي يربطه بالفريق من جهة، وتفاوضها مع قلب هجوم كامروني في الأيام الماضية بغية ضمه للتشكيلة، ما سيجعل مواصلة شنيحي في حكم المستحيل من الناحية القانونية.