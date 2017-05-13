يواجه المنتخب الوطني للشباب نظيره منتخب موريطانيا في لقاء ودي منتظر منتصف الشهر القادم، في إطار تحضيرات الفريقين تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، والتحديات القادمة لشباب محاربي الصحراء. ويصل وفد المنتخب الموريطاني إلى الجزائر جوان المقبل للدخول في تربص تحضيري يدوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري، تتخلله مباراة ودية أمام شباب الخضر بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة. وكشفت الاتحادية الموريطانية لكرة القدم، أن منتخبها للشباب سيجري معسكرًا تدريبيًا في الجزائر ما بين 15 و25 من شهر جوان المقبل يواجه خلاله المنتخب الجزائري للشباب في لقاء ودي. وسيستدعي المدرب عبد الكريم بن عودة لاعبيه إلى تربص تحضيري بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة، في ثاني محطة تحضيرية بعد المشاركة الاخيرة في كأس شمال إفريقيا التي جرت مؤخرا بتونس.