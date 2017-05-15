الريال في موقع قوة والبارصا ينتظر الهدية

الليغا تشتعل والأنظار مصوبة نحو السيلتا ومالاغا

ينتظر برشلونة هدية من سيلتا فيغو، ليتمكن من تحقيق لقب الدوري الإسباني، حينما يستضيف الأخير ريال مدريد في المباراة المؤجلة من الجولة 21. ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، بالتساوي مع الريال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو، غدا والتي ستلعب دورًا بارزًا في تحديد بطل الليغا للموسم الجاري. وانتصر ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1، فيما حقق البارسا النتيجة ذاتها لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني، ليبقى صراع الليغا مشتعلًا حتى المباراة الأخيرة للبطولة.

وذكرت صحيفة ”ماركا” الإسبانية أنّ ريال مدريد هو الأقرب لحصد لقب الدوري، في حال الانتصار في المباراتين المقبلتين، إلا أنّه سيلعب مع سيلتا فيغو على ملعب ”بالايدوس”، ومع مالاغا في ”لاروزاليدا”، وهما الملعبان اللذان خسر فيهما برشلونة 6 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة خسر أمام سيلتا فيغو بنتيجة 4-3، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ثم عاد وخسر أمام مالاغا في الجولة 31 بهدفين نظيفين. وقالت الصحيفة إن بالرغم من عدم خسارة برشلونة أمام الفرق الـ6 الأخرى في صدارة الدوري الإسباني، فإن معاناته جاءت أمام مالاغا وسيلتا فيغو على أرضهما، ويحلم البرسا بأن يصعب الفريقان المهمة على ريال مدريد أيضًا، ليحصل النادي الكتالوني على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

راكيتيتش: ريال مدريد قد يسقط في فيغو أو مالاغا

علق الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، آماله على إمكانية خسارة ريال مدريد إحدى مباراتيه المقبلتين أمام سيلتا فيغو ومالاغا. ويواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو في مباراة مؤجلة، غدا، بمدينة فيغو الإسبانية التي شهدت على سقوط برشلونة هذا الموسم. وقال لاعب إشبيلية السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا” المدريدية: ”بالطبع يمكنهم التعثر في هذين الملعبين، لأنهما ملعبان معقدان للغاية، لكن ما يجب علينا القيام به هو الاستعداد لمباراتنا يوم الأحد المقبل”. وأضاف: ”نحن ننتظر مباراة الغد ونأمل أن نحصل على أنباء جيدة، لكن نحن برشلونة وما علينا القيام به هو إعداد أنفسنا بشكل جيد”. ويواجه ريال مدريد في الجولة الأخيرة من الليغا، يوم الأحد المقبل، فريق مالاغا في ملعب ”لاروساليدا”، والذي خسر فيه برشلونة أيضًا هذا الموسم.

برنامج غذائي يُجهز نجم ريال مدريد المصاب لنهائي كارديف

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام جوفنتوس في الثالث من جوان المقبل، في مدينة كارديف، مسقط رأس اللاعب. وتعرض بيل لإصابة في نوفمبر، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر ليتعرض لإصابة أخرى في أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو افريل الماضي، ليغيب اللاعب بذلك عن 27 مباراة هذا الموسم. وذكرت صحيفة ”ميرور” البريطانية نقلًا عن مصدر داخل ريال مدريد، فإن النادي يحاول استعادة جهود اللاعب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وبدأوا في العمل على علاج الإصابة، وإدخال اللاعب في حمية غذائية تجعله يتناول 6 مرات في اليوم وجبات خفيفة، وهو ما سيساعد على تسريع عملية الشفاء ليكون جاهزًا للمباراة. وأطاح ريال مدريد بجاره أتليتكو بالفوز بنتيجة 4-2 ، مجموع المباراتين، فيما حجز جوفنتوس مقعده في النهائي على حساب موناكو الفرنسي بتحقيق الانتصار بنتيجة 4-1 مجموع المواجهتين

أليغري يطالب لاعبي جوفنتوس بالهدوء قبل نهائي كأس إيطاليا

طالب ماسيميليانو أليغري، مدرب جوفنتوس، لاعبيه بعدم ”التوتر” عقب الخسارة أمام روما (3-1) ، ما أجل تتويج ”البيانكونيري” بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل جولتين من النهاية. واعترف أليغري بأن جوفنتوس، فقد تركيزه في المباريات الأخيرة، لكنه أكَّد أن الأهم، هو إنهاء الموسم بتحقيق الألقاب. وقال أليغري، لقناة ”سكاي سبورت”، عقب اللقاء: ”لا ينبغي الوقوع في فخ التوتر. يتعين علينا التركيز. هذه الهزائم أمور طبيعية تحدث على مدار الموسم. إذا استسلمنا للعاصفة في كل مرة نخسر فيها فهذه مشكلة كبيرة”. وأضاف أن فريقه ”لم يدافع بعقلية صحيحة الليلة”، مشيرًا إلى أن ”الهزيمة تؤلم”، لكنه دعا للتركيز قبل مواجهة لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء المقبل. ورفض أليغري، التطرق لنهائي التشامبيونز ليغ أمام ريال مدريد في 3 جوان المقبل في كارديف بويلز، مؤكدًا ضرورة التركيز في الوقت الحالي فقط. وقال ”ما زال يتبقى شهرًا على نهائي دوري الأبطال. الليلة كان بإمكاننا التتويج بالدوري. سنحاول الآن الفوز بكأس إيطاليا، ثم سنواجه كروتوني، في مواجهة لن تكون سهلة”. وبفوز روما، استعاد ”الذئاب” وصافة الكالتشيو بـ81 نقطة، بينما تجمد فريق ”السيدة العجوز” عند 85 نقطة.

فابريغاس: ”أرسنال في قلبي دائمًا”

قال سيسك فابريغاس، لاعب وسط تشيلسي، إن المنافسة الشديدة بين الأندية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تجعله أصعب مسابقة محلية في العالم، كما أن الفوز به يحمل مذاقًا خاصًا. ولعب فابريغاس في الدوري الممتاز لمدة 10 مواسم، حيث خاض أول مباراة له مع أرسنال في 2004، قبل أن يغادر إلى برشلونة في 2011قضى اللاعب ثلاث سنوات في إسبانيا وفاز بالدوري وكأس الملك، قبل الانضمام إلى تشيلسي في 2014. وحسم فريق المدرب أنطونيو كونتي اللقب بالفوز 1-0 على وست بروميتش. وقال فابريغاس لوسائل إعلام بريطانية: ”الفوز بلقب الدوري الإنجليزي يحمل مذاقًا وشعورًا خاصًا.. بعد اللعب في إسبانيا، ومشاهدة الكثير من المباريات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أعتقد أن البريميرليغ هو الأفضل في العالم، ربما لا يلعب فيه أفضل اللاعبين في العالم، لكنه الأكثر تنافسية والأصعب للفوز به”.

وتابع: ”الكل يستطيع أن يهزمك وهو الشيء الرائع في الموضوع.. كل مباراة صعبة ولذلك سيتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا العام المقبل، للدفاع عن لقب الدوري، مع اللعب أيضًا في دوري الأبطال”. ويمكن لتشيلسي الفوز بثاني ألقابه في الموسم الجاري، عندما يواجه أرسنال فريق فابريغاس السابق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في 27 ماي الجاري. وكانت آخر مرة فاز فيها تشيلسي بالثنائية المحلية في موسم 2009-2010، تحت قيادة المدرب السابق، كارلو أنشيلوتي. وأضاف فابريغاس: ”ستكون مواجهة مفعمة بالعاطفة.. لا أحب اللعب أمام أرسنال فهو فريق سيبقى في قلبي دائمًا”.

ماركينيوس ينهي الجدل حول مصيره مع سان جيرمان

وضع ماركينيوس، مدافع المنتخب البرازيلي، وباريس سان جيرمان، حدًا لكل ما تردد بشأن مستقبله مع الفريق الفرنسي، عقب نهاية الموسم الجاري. وقال ماركينيوس، في تصريح مقتضب عبر قناة ”كانال بلس” مساء الأحد: ”بنسبة %100، أنا مستمر مع سان جيرمان للموسم المقبل”. جاءت تصريحات اللاعب، عقب الفوز الكاسح لفريقه على سانت إيتيان، بخماسية نظيفة بالجولة 37، قبل الأخيرة، من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وأنهى المدافع البرازيلي الدولي، الجدل المثار، حول وجهته المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ألمحت تقارير صحفية عديدة، إلى أنه سيرحل عن صفوف العملاق الباريسي، قبل بداية الموسم المقبل. وارتبط اسم ماركينيوس، بالانتقال لأندية برشلونة، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب رفض كل هذه التكهنات، وقرر البقاء لموسم خامس، في العاصمة الفرنسية.

الميلان يحدد أولوياته قبل الموسم الجديد

بدأت إدارة الميلان الجديدة، العمل من أجل مستقبل الفريق في ظل الوضع السيء الذي يعيشه النادي منذ 5 أعوام، وحالة التوتر الكبيرة التي سادت العلاقة بين الجمهور وباقي عناصر المنظومة داخل قلعة الروسونيري. صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت” أكدت أنه بعد إعلان المدرب فينشينزو مونتيلا بشكل واضح استمراره مع الفريق، أصبحت عملية تمديد تعاقد بعض اللاعبين، وعلى رأسهم الإسباني سوسو على رأس أولوليات الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وينتهي عقد اللاعب الإسباني صيف 2019، ولكن إدارة الميلان ترغب في تمديده لفترة أطول حيث تراه العنصر الأهم في وسط الفريق الهجومي، بينما لاتزال المحاولات مستمرة لتمديد عقد الحارس دوناروما ولكن المهمة تبدو أصعب بكثير في ظل رفض موكله مينو رايولا التمديد، حتى يرى خطط الإدارة خلال الصيف المقبل. كما بدأت الإدارة التخطيط لعملية ترميم وسط الملعب، وستكون الأولولية دائماً للاعب الإيفواري الشاب فرانك كيسي، لاعب وسط أتلانتا ، في ظل صغر عمره ومعرفته بأجواء الكرة الإيطالية، ولكن البرازيلي لويس جوستافو لاعب فولفسبورغ الألماني من الأسماء المطروحة بقوة.

فرناندينيو يتحدث عن حظوظ فريقه في بلوغ دوري الأبطال

قال لاعب الوسط البرازيلي، فرناندينيو، إن فريقه مانشستر سيتي مر بموسم ”صعب”، لكنه يستطيع أن ينهيه بصورة إيجابية من خلال الفوز بآخر مباراتين، وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وفاز السيتي في أول عشر مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أخفق في مواصلة القتال على اللقب، وخرج كذلك من الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري، لكنه سيضمن إنهاء الموسم في المركز الثالث إذا فاز على وست بروميتش، غدا، وواتفورد في اليوم الأخير من الموسم. وأضاف فرناندينيو لوسائل إعلام بريطانية: ”هذا الموسم كان صعبًا. . شيء ما سار بشكل خاطئ في النهاية، لكن لا يزال أمامنا فرصة للتأهل لدوري الأبطال، أثق في قدرتنا على التحسن في الموسم المقبل”. وتابع: ”نحاول التحسن أسبوعًا بعد آخر والتدرب بجدية، أثق أننا نتحسن. . هدفنا هو الفوز في المباراتين المقبلتين، خاصةً المواجهة المقبلة على أرضنا وأمام جماهيرنا لأنهم يستحقون ذلك، المباراة الأخيرة ستكون في ضيافة

إصابة نجم دورتموند تهدد انتقاله إلى مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إصابة جوليان فايجل، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، قد تعطل عملية انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتعرض فايجل إلى إصابة قوية في كاحل القدم خلال مباراة دورتموند وأوغسبورج بالبوندسليغا، وستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر. ويحظى فايجل، الذي تُوج بجائزة أفضل ناشئ في البوندسليغا العام الماضي، باهتمام من الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، طوال الفترة الماضية. وقالت صحيفة ”كالتشيو ميركاتو” الإيطالية إن غوارديولا سعى لتكرار سيناريو التعاقد مع إلكاي غندوغان، لاعب دورتموند السابق، الذي انضم لصفوف السيتي العام الماضي. وشارك فايجل صاحب الـ21 عامًا في 43 مباراة مع دورتموند في مختلف البطولات هذا الموسم، مسجلًا هدفًا وحيدًا.