رفض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، العودة والتعقيب مجددا على العقوبة التي تعرض لها في وقت سابق من قبل الرابطة البرتغالية بعد طرده ضد براغا، ومتحدثا عن المقابلة الشكلية التي فاز بها ناديه بورتو ضد باكوش دي فيريرا، بعد أن حسم بنفيكا اللقب لصالحه. وكان براهيمي قد سجل هدفا من رباعية ”الدراغاو” أمس من ضربة جزاء، حيث قال في تصريح لقناة ناديه: ”من الصعب جدا أن تلعب مباراة في مثل هذه الوضعية بمستوى كبير، نحن قدمنا ذلك المستوى رغم أنها كانت مباراة شرفية، وخاصة أنها على أرض ملعبنا. ويضيف: ”لا أريد التحدث مجددا عن العقوبة، لقد تحدثنا عنها”.