حيا الدولي الجزائري، فوزي غلام، مدربه السابق في نادي سانت إيتيان كريستوف غالتيي بعد آخر مباراة قاد فيها النادي الفرنسي داخل الديار، والذي قرر الرحيل عنه بعد عدة مواسم، وترك مدافع نادي نابولي رسالة للتقني الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، فكتب: ”لقد كانت آخر مباراة لك داخل الديار لمدربي الأول الذي أحتفظ عنه بذكريات رائعة”. ولعب الدولي الجزائري تحت إمرة غالتيي أربع سنوات كاملة (بين 2010 إلى 2014)، قبل أن ينتقل نحو نادي نابولي الإيطالي شهر جانفي 2014 وأمضى على عقده لأربع سنوات ونصف.