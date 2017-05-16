انتهت مباراة أندرلخت وكلوب بروج بالتعادل الإيجابي هدفا في كل شبكة، حيث تمكن مهاجم الخضر وقائد أندرلخت سفيان هني من افتتاح باب التسجيل عن طريق مخالفة ثابتة، النتيجة الأخيرة أجلت أفراح أندرلخت باللقب رقم 34 إلى موعد آخر. وعن اللقاء يقول هني: ”كنا نتوقع من البداية أن يكون اللقاء غاية في الصعوبة، بروج لم يتنقل من أجل النزهة وكان واضحا بأنه سيخلق لنا متاعب كثيرة، بعد تسجيلنا للهدف تراجعنا كثيرا وهذا أمر مرفوض في كرة القدم، سمحنا لهم باللعب بشكل أدى إلى تقبلنا للهدف، إنه أمر محزن”. وأضاف:”في الشوط الثاني قدمنا الأداء المطلوب منا، لعبنا بسلاح المرتدات ولكن على العموم المهم أننا لم ننهزم هذا شيء مهم ولا يجب إغفاله، رغم أننا كنا نستهدف الفوز والإحتفال، ولكن لم نقدم مباراة مثالية وهذه حقيقة لا يجب التغافل عنها”.