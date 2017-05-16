واصل الناخب الوطني، ”لوكاس ألكاراز” رفقة المشرف على المنتخبات الوطنية حكيم مدان جولتهما بفرنسا، وهذا بزيارتهما للاعبين الجزائريين، في إطار عرض برنامج عمله، قبل إعلانه رسميا عن القائمة المعنية بتربص شهر جوان المقبل. وبعد مبولحي، وبن سبعيني البذين اجتمع بهما الأحد الفارط، وقبلهما ماندي بإسبانيا وبن طالب بألمانيا، كان التقني الإسباني على موعد مع زيارة لاعبين آخرين في فرنسا على غرار بودبوز، بن زية، عبيد وزفان إضافة إلى تاهرات في ”الليغ1”، فإنه أيضا لم يستثن لاعبي ”الليغ2” من حساباته على شاكلة زين الدين فرحات وإسماعيل بن ناصر، السعيد بلكالام، وهو ما يعني أنهم مرشحون أيضا للتواجد في قائمة مدرب غرناطة السابق خلال التربصات القادمة. للمنتخب الوطني الجزائري.

وجهته المقبلة ستكون بلجيكا وإنجلترا

هذا وأكدت مصادرنا من داخل بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الوجهة المقبلة للناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز ستكون بلجيكا حيث من المنتظر أن يلتقي لاعبي المنتخب الوطني الناشطين في الجدري البلجيكي الممتاز على شاكلة سفيان هني وإسحاق بلفوضيل، كما من المنتظر أن يلتقي كذلك كلا من إدريس سعدي وإيدير واعلي اللذين قد يعتمد على خدماتهما مستقبلا، خاصة بالنسبة للمهاجم القوي إدريس سعدي الذي كان قريبا جدا من الانضمام إلى صفوف الخضر في عهد المدرب البلجيكي السابق للخضر جورج ليكنس قبيل منافسة كأس أمم إفريقيا 2017. هذا وسيختتم المدرب السابق لنادي ليفانتي جولته الأوروبية بزيارة إنجلترا من أجل الالتقاء بثلاثي المنتخب الوطني رياض محرز، إسلام سليماني وعدلان ڤديورة.