يواجه المنتخب الوطني الأولمبي منظم دورة التضامن الإسلامي منتخب آذربيجان في الدور نصف النهائي، حيث تأهل منتخب آذربيجان بالرغم من تعادله ضد المنتخب المغربي الشقيق دون أهداف، فيما سيواجه المنتخب الكاميروني نظيره المنتخب العماني الشقيق في مباراة قوية، ويأمل أشبال المدرب عامر شفيق في التفوق على منافسهم الذي سيواجهونه يوم الخميس المقبل بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للوصول إلى النهائي، بينما لن تكون المهمة سهلة أمام منتخب منظم قوي بدنيا ويمتلك لاعبين مهاريين مميزين جدا.

الموهبة الجزائرية قادرة على بلوغ النهائي

أظهرت مباريات دور المجموعات لمنافسة كأس التضامن الإسلامي تألق عدة مواهب جزائرية رفقة المنتخب الوطني الأولمبي، حيث اتسم أداؤهم بالتميز على المستوى الفني وكذلك البدني، الأمر الذي جعل المتتبعين يتوقعون مستقبلا كبيرا لهم مع أنديتهم ومع المنتخب الوطني، ما من شأنه أن يصنع منافسة كبيرة بينهم وبين لاعبي المنتخب الأول إذا ما طوروا أنفسهم أكثر فأكثر، حيث أن الجيل الحالي ينتظره مستقبل مبشر خاصة أنهم صغار السن عكس المنتخبات الأخرى ويظهرون بوجه طيب للغاية، ليحتلوا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط تحصلوا عليها من خلال انتصارين ضد تركيا وفلسطين وتعادل ضد عمان.

حارس ذو إمكانيات كبيرة ودفاع في المستوى

وأثبت حارس مولودية بجاية شمس الدين رحماني أنه مستقبل المنتخب الوطني الأول بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة تركيا وفلسطين، حيث أنقذ المنتخب من أهداف محققة، ما جعله مرشحا للتألق أكثر مع المنتخب الأول إذا ما منحه الناخب الوطني الجديد لوكاس آلكاراز الفرصة ليكون خليفة حارس نادي ران رايس وهاب مبولحي. كما أبان الثنائي يوسف دوار الناشط في صفوف نادي بارادو وزميله محمد نوفل خاسف لاعب نصر حسين داي عن إمكانات كبيرة جدا في محور دفاع الخضر، حيث قدما مردودا ممتازا وشكلا ثنائيا قويا في الدفاع، وحتى الهدفان اللذان سجلا في شباك الخضر كانا بسبب أخطاء فردية سواء الظهير الأيمن بوزيدي في اللقاء الأول أو من لاعبي خط الوسط.

هجوم قوي بقيادة مزياني والملالي

كما يعتبر خط الهجوم نقطة قوة المنتخب الأولمبي رفقة الدفاع رغم تسجيله لـ4 أهداف فقط، إلا أن أهمية الأهداف والتوقيت التي جاءت فيها جعلتها ذات قيمة وأهمية كبيرة، أضف إلى ذلك عدم وصول كرات طويلة إلى الخط الأمامي، حيث اكتفى الثنائي المتألق الطيب مزياني وفريد الملالي بالعمل الفردي في عدة مناسبات من أجل صنع الفارق، إلا أن ذلك لا ينقص من القيمة الفنية للاعب زكرياء نعيجي وإسماعيل سعيدي لاعبا الوفاق السطايفي.