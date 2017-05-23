حل الدولي الجزائري وموهبة نادي أرسنال إسماعيل بن ناصر سهرة أمس الأول ضيفا على قناة ”أس.أف.أر” الفرنسية وحصتها المعروفة ”ليفاستيار”، حيث تطرق اللاعب السابق لنادي ”أرل أفينيون” إلى العديد من القضايا أبرزها تفضيله حمل قميص منتخب والدته الجزائر على المنتخبين الفرنسي والمغربي. كما كشف متوسط ميدان أرسنال الحالي اسماعيل بن ناصر أن قضية انتقاله إلى العملاق الإنجليزي أتت بسرعة ولم تكن مطروحة تماما، خصوصا أنه كان لاعبا شابا في فريقه أرل أفينييون وكان يبلغ حينها 17 عاما فقط، حيث قال: ”كل شيء أتى بسرعة كنت لاعبا في الفريق الاحتياطي لفريقي السابق وبعدها وجدت نفسي ألعب مباراة مع نادي أرسنال في الكأس ومع لاعبين كبار، لم أكن أنتظر هذا، فقبل القليل من الوقت كنت لاعبا في الفريق الاحتياطي وسجلت هدفي في الفريق الأول لنادي أرل عندما كنت في السابعة عشرة، بعد أسبوع من التجارب في أرسنال فينغر قال لي بالحرف الواحد لن تذهب إلى أي فريق آخر وستبقى معنا، لأمضي بعدها عقدي مع الفريق لمدة خمس سنوات ”.

الفاف عرضت علي اللعب مع الأكابر عكس المنتخبين الفرنسي والمغربي

كما كشف اسماعيل بن ناصر أخيرا حقيقة اختياره للمنتخب الوطني الجزائري على حساب منتخب والده المغرب أو البلد الذي ترعرع فيه فرنسا. متوسط ميدان أرسنال أكد أن القائمين على المنتخب الوطني عرضوا عليه فكرة الانضمام إلى المنتخب الأول مباشرة عكس ما قدمه المنتخب المغربي الذي كان مبعوثوه يريدونه في فريق الشباب، وهو الأمر الذي لعب دورا كبيرا في قضية اختياره بالرغم من إلحاح والده على اختيار المغرب: ”والدي المغربي كان يريدني اللعب لأسود الأطلس، لكنني فضلت المنتخب الجزائري لأنهم أقنعوني وكذلك وعدوني بإعطائي الفرصة مع الأكابر عكس المنتخب المغربي، كما أنني كنت متشبثا كثيرا بأصولي الجزائرية، وهذا سبب آخر لتفضيلي المنتخب الجزائري وعدم تمثيل فرنسا بالرغم من أنني كنت أنشط في الفئات الشبانية للديوك”.

”تيري هنري” قدم لي الكثير من الدعم

هذا وأوضح متوسط ميدان المنتخب الوطني أن نجم نجوم أرسنال السابق تيري هنري قدم الكثير للنادي في فترة تواجده مع أكاديمية الفريق، حيث كان كثير الكلام معهم ويرشدهم ويقدم لهم نصائح قيمة، وهي الأشياء التي جعلت منهم يسيرون في الطريق الصحيح: ”تيري هنري كان كثير الكلام معنا، في كل مرة يقول لنا يجب عليكم أن تتدربوا أكثر وبأكثر جدية من أجل البروز، لقد قدم لنا الكثير من النصائح”.