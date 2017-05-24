أكد مدرب النادي الصفاقسي التونسي جورج كوستا حسرته بسبب ما آلت إليه نتيجة مباراة فريقه ومضيفه مولودية الجزائر سهرة أول أمس بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس الكاف عن المجموعة الثانية، مشددا على أن النادي الصفاقسي لا يستحق بتاتا النتيجة التي انتهى عليها اللقاء قياسا بما قدمه لاعبوه وقال: ”يجب أن نكون واقعيين، لن نكن بذلك السوء، صحيح أننا لم نقدم الأداء المعتاد ولكن طبقنا كرة قدم جميلة، دفاع وحارس المولودية أنقذا النادي من الهزيمة، يجب أن نراجع حساباتنا وأن نكون أفضل كي نتأهل بدون لغة الحسابات”، ولم يخفي كوستا أيضا إعجابه بالأجواء التي صنعها الشناوة في مدرجات ملعب 5 جويلية، وقال: ”ما قدمه أنصار المولودية أمر مبهر للغاية، لقد تمتعنا بمباراة داخل مباراة، لقد مارسوا علينا ضغطا رياضيا أنا مندهش للأجواء التي صنعوها والمولودية فريق كبير فحتما يتبعه أنصار أوفياء في المستوى”.

المرزوقي: ”طرد ندوي غير مجرى المواجهة وعلينا التفكير في القادم”

أكد مدافع النادي الصفاقسي التونسي علاء المرزوقي بأن النتيجة النهائية للمباراة أمام مولودية الجزائر لا تعكس بتاتا ما قدمه زملائه من مجهودات في هذا اللقاء، مبرزا بأن النتيجة العادلة للمباراة هي التعادل الإيجابي، وأشار المرزوقي قائلا: ”قدمنا مباراة مميزة، وفي الشوط الثاني شعرنا ببعض الإعياء ولكننا واصلنا العمل”، وأضاف: ”طرد ندوي أثر علينا كثيرا وجعلنا مضطرين للعب بنوع من النقص الذي حرمنا من تطبيق نهجنا المعتاد، يجب أن نطوي هذه الهزيمة و أن نركز على المستقبل، نحن في المركز الثاني ويوجد لدينا ما نقوله، لم نلعب سوى جولتين ويتبقى لنا أربع سنحاول من خلالها التأهل”.