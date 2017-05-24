حقق فريق مولودية الجزائر سهرة أول أمس، فوزه الأول في دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على حساب النادي الصفاقسي بنتيجة هدفين لواحد، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما انحدر الفريق التونسي إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الجانبين وتألقا واضحا من جانب حارس العميد فوزي شاوشي الذي كان نجم السهرة بامتياز، حيث أنقذ فريقه في عدة مناسبات رغم الهدف الذي تلقاه في الشوط الأول، والذي كتان هدف التعادل، وسجل للمولودية كل من نقاش وحشود في الدقيقتين 25 و 66، بينما جاء هدف الصفاقسي الوحيد في الدقيقة 41، وفي الدقيقة 76 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الصفاقسي أليو ندوي، بعد تلقيه إنذارين ليكمل التونسيون المباراة منقوصين عدديا، هذا وقال كمال مواسة مدرب مولودية الجزائر بأن فوز فريقه على الصفاقسي التونسي أول أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية، له طعم خاص وسيمنح اللاعبين ثقة أكبر في النفس، وتتصدر مولودية الجزائر، المجموعة الثانية بأربع نقاط متقدمة بنقطة واحدة على الصفاقسي وإمبابان سوالوز من سوازيلاند، في حين يتذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بنقطة واحدة، وأكد مواسة، في تصريحات بعد المباراة، بأن مولودية الجزائر استحق الفوز على النادي الصفاقسي، لافتا إلى أن فريقه عرف كيف يسيطر على المباراة خاصة في الشوط الثاني، واعترف مواسة، بأنه طلب من اللاعبين رفع مستواهم الفني، إذا ما أرادوا الفوز على الصفاقسي الذي وصفه بالفريق القوي صاحب الخبرة، كما نوه إلى أن لاعبي المولودية قد تحملوا مسؤولياتهم وأظهروا حضورا فنيا وبدنيا وتركيزا عاليا، رغم غياب العديد من الأسماء التي اعتادت التواجد في التشكيل الأساسي، وأوضح مواسة، أن مولودية الجزائر لم يضمن بعد تأهله لربع النهائي، غير أنه شدد على أن الفوز على الصفاقسي المرشح للتتويج باللقب الأفريقي، له طعم خاص ومن شأنه أن يمنح اللاعبين ثقة أكبر في النفس في بقية المواجهات المتبقية في الموسم.

حشود: ”الفوز على الصفاقسي سيحررنا قبل موقعة سوازيلاند المعقدة”

عبر عبد الرحمان حشود مدافع مولودية الجزائر عن سعادته الكبيرة بالفوز المثير الذي حققه فريقه ضد الصفاقسي التونسي، بهدفين لهدف في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكاس الكاف، وقال حشود في الندوة الصحفية عقب المواجهة :” اشكر جمهورنا الذي حضر بقوة، كما اشكر اللاعبين لي قدموا كل ما لديهم للفوز ومن اجل تحقيق هدفنا”، واضاف حشود ان المواجهة كانت صعبة ضد النادي الصفاقسي التونسي، حيث صرح:” المبارة كانت صعبة ضد الصفاقسي ومباراتنا القادمة في سوازيلاند ستكون أصعب خاصة وانها ستكون في ايام رمضان لذا كان من الواجب علينا الفوز في هذا اللقاء”، وعن هدفه الذي سجله بقذفة قوية سكنت شباك الحارس التونسي قال :” المدرب طلب مني الصعود كما انه طلب من امير قراوي او قاسم مهدي للتغطية، هذا الفوز نهديه للجمهور”.

مواسة : ”الفوز على فريق بحجم الصفاقسي له طعم خاص”

قال كمال مواسة، مدرب مولودية الجزائر، إن فوز فريقه على الصفاقسي التونسي 2-1، ، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية، له طعم خاص وسيمنح اللاعبين ثقة أكبر بالنفس. وأكد مواسة أن مولودية الجزائر استحق الفوز على الناديالصفاقسي، لافتا إلى أن فريقه عرف كيف يسيطر على المباراة خاصة في الشوط الثاني. واعترف مواسة، أنه طلب من اللاعبين رفع مستواهم الفني، إذا ما أرادوا الفوز على الصفاقسي الذي وصفه بالفريق القوي صاحب الخبرة. كما نوه إلى أن لاعبي المولودية تحملوا مسؤولياتهم وأظهروا حضورا فنيا وبدنيا وتركيزا عاليا، رغم غياب العديد من الأسماء التي اعتادت التواجد في التشكيل الأساسي. وأوضح مواسة، أن مولودية الجزائر لم يضمن بعد تأهله لربع النهائي، غير أنه شدد على أن الفوز على الصفاقسي المرشح للتتويج باللقب الأفريقي، له طعم خاص ومن شأنه أن يمنح اللاعبين ثقة أكبر بالنفس في بقية المواجهات المتبقية في الموسم.