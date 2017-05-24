تختتم اليوم، فعاليات الدورة الثانية لطواف جيجل للدراجات، التي نظمتها الاتحادية الوطنية لرياضة الدراجات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية جيجل والرابطة الولائية لسباق الدراجات بجيجل بمشاركة 12 فريق من مختلف ولايات القطر الوطني. وعرفت الطبعة الحالية لطواف جيجل مشاركة 65 دراجا من الأكابر، و15 دراجا من صنف أواسط، حيث تنافسوا على مدار ثلاثة أيام وسيكون الحسم اليوم بإجراء المرحلة الأخيرة، بعد المرحلة الأولى على مستوى الطريق الوطني رقم 43 انطلاقا من بلدية جيجل ووصولا إلى بلدية زيامة منصورية ذهابا وإيابا على مسافة 101. 5 كلم. أمام في المرحلة الثانية فجرت أمس انطلاقا من وسط بلدية جيجل إلى بلدية الميلية مركز، مرورا بمنطقة بلارة على مسافة 121. 7 كلم ذهابا و إيابا، على مضمار مغلق بمدينة جيجل مرورا بشوارع أول نوفمبر والأمير عبد القادر وشارع عبد الحميد بن باديس، أين قام العداؤون صنف أصاغر بـ25 دورة أي على مسافة 62. 5 كلم، بينما قطع الأكابر 35 دورة أي على 87. 5 كلم. وحقق عبد القادر بلمختار من فريق المجمع البترولي القميص الأصفر بعد حلوله في المرتبة الأولى في المرحة الأولى من الدورة صنف أكابر، في حين عادت المرتبة الثانية من نفس الصنف للدراج ”بن يوسف عبد الله” من فريق المجمع البترولي والمرتبة الثالثة للدراج ”بن قايو رؤوف” من فريق الأطلس البليدي. نتائج المرحلة الأولى عرفت أيضا فوز الدراج ”منصوري حمزة” من فريق سوفاك بالقميص الأصفر، حيث جاء في المرتبة الأولى، والدراج ”عوقبي وائل” من فريق قنطرة بسكرة حل في المرتبة الثانية في حين عادت المرتبة الثالثة أواسط للدراج ”ماكور فريد” من فريق أسود الأطلس البليدي.