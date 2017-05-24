تنظم الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة نهائيات كؤوس الجزائر للموسم 2016-2017 للرياضات الجماعية المعروفة باسم ”الكرات الأربعة” بقاعتي الشراقة وسطاوالي المتعددة الرياضات بالجزائر العاصمة. ففي كرة القدم سيجمع نهائي المعاقين بصريا على الساعة الثالثة زوالا فريقي تيغنيف من معسكر والعالية الأغواط بينما ينشط فريقا المنار الجزائر ومشعل نادي بجاية المباراة النهائية للمعاقين ذهنيا. كما سيعرف نفس اليوم إجراء نهائي الكرة الطائرة جلوس بين فريق محمد بوضياف من وهران ونادي المعاقين الهاوي لورقلة بداية من الرابع والنصف مساء. بدورها ستحتضن قاعة سطاوالي اليوم أربعة نهائيات من الساعة 10:00 إلى 16:00. ويتعلق الأمر بنهائي كرة الهدف (سيدات) الذي يجمع فريق الظهرة لمستغانم بفريق حسيبة بن بوعلي (وهران) على الساعة 10:00 تليه على الساعة (11:00) مباراة إيناس الجزائر والنجم الساطع لبوفاريك رجال. على أن تختتم نهائيات ”الكرات الأربعة” بنهائيي كرة السلة على الكراسي المتحركة بين سيدات نادي المعاين لورقلة بإتحاد وهران (14:00) ثم لقاء الأكابر بين اتحاد بوفاريك الذي يعد نائب بطل الجزائر بالفريق ”المفاجأة” نور حمادي من ولاية الجزائر. وحول تنظيم كل هذه النهائيات أوضح عضوا من المكتب التنفيذي للاتحادية قائلا:”ارتأينا جمع كل اللقاءات النهائية لكأس الجزائر للرياضات الجماعية في يومين للم شمل كل عائلة رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وجعل اختتام الموسم الرياضي عرسا بهيجا وفترة ستحتفظ بها ذاكرة الجميع”.