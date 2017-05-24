اتفق رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم، خير الدين زطشي مع رئيس الرابطة المحترفة، محفوظ قرباج على ضرورة انهاء الخلافات بينهما نهائيا، وفتح صفحة جديدة للتعاون من أجل خدمة كرة القدم الجزائرية، وذلك خلال لقائهما أمس بالعاصمة. وسجل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، حضوره في أشغال المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية لكرة القدم، الذي عقد أمس بالمركز التقني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، بحضور رئيس الفاف، خير الدين زطشي، حيث قرر الرجلين فتح صفحة جديدة وطي القطيعة بينهما. وبعد أن غاب عن الاجتماعين الماضيين للمكتب التنفيذي، فان قرباج فضل أخيرا التنقل للقاء زطشي، بطلب من هذا الأخير، حيث اتصل به هاتفيا من أجل تسجيل حضوره في أشغال المكتب التنفيذي، مؤكدا أن التعاون سيكون سمة الفترة القادمة. وطلب زطشي من قرباج على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي، وبحضور نائبيه ربوح حداد وبشير ولد زميرلي، اعادة النظر في برمجة اللقاءات المتبقية من الرابطة المحترفة لكرة القدم، وذلك من أجل امتصاص غضب رؤساء الأندية.

المكتب التنفيذي ألغى قرار منع انتداب اللاعبين الأجانب

صادق المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم صبيحة أمس بالإجماع على قرار الرئيس السابق للفاف الحاج محمد روراوة و القاضي بمنع استقدام اللاعبين الأجانب ،حيث منح الحرية للأندية الرابطة المحترفة الأولى بانتداب لاعبين أجنبين، بالإضافة إلى ذلك فعل اعضاء المكتب التنفيذي على تفعيل مديرية المراقبة المالية والتسيير.