اعتبر رئيس شبيبة سكيكدة عزوز طبو، أن معاقبته من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة بالإيقاف لستة أشهر نافذة تعتبر عقوبة ظالمة ومجحفة في حقه، وسيقوم بالطعن في أول خطوة بعد القرار الصادم الذي تلقاه سهرة أمس الأول. وأوضح طبو أنه لم يكن ينتظر ايقافه لستة أشهر كاملة بسبب ما قاله خلال الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة المحترفة، خاصة وأن جميع الرؤساء تحدثوا مثله، ولم يتم معاقبتهم، حيث كانت العقوبة الوحيدة في حقه، وهو ما يعني أن الفاف والرابطة تكيل بمكيالين. وصرح طبو قائلا :”لا أدري لماذا تمت معاقبتي الجميع تحدث دون أن يعاقب، وأنا انتقدت التحكيم الذي ظلم فريقي فيتم معاقبتي بستة أشهر كاملة العقوبة ظالمة، وسأطعن رسميا من أجل الغائها”. وتعجب طبو من عدم معاقبة رئيس اتحاد بسكرة، ابراهيم ساعو الذي اعتبر أن الجميع يبيع ويشتري المباريات في البطولة، في حين يتم معاقبته هو بسبب كلام جد عادي يردده مختلف الرؤساء.

” ساعو عنده الحصانة البرلمانية وأنا ما عندي ربي”

وأوضح عزوز طبو أن تصريحات رئيس اتحاد بسكرة، ابراهيم ساعو جد خطيرة، لكن الرابطة لم تفعل شيء، ما دام أن ساعو لديه الحصانة البرلمانية بعد أن أصبح نائبا في البرلمان الوطني مؤخرا، في حين دفع رئيس شبيبة سكيكدة ثمن تصرف الآخرين. وقال طبو في هذا الخصوص :”لم يستطيعوا معاقبة ساعو رغم كل ما قاله لأنه يملك الحصانة البرلمانية ، في المقابل أعاقب أنا بعد كل ما قاله الأخرون في الجمعية العامة الأخيرة للرابطة المحترفة، أعتبر عقوبتي ظلما كبيرا، ولا يمكن تقبلها”