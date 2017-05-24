أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أن هيئته بصدد دراسة التقارير التي تتحدث عن وجود حالات لترتيب المواجهات في البطولة الوطنية لكرة القدم، معتبرا أن الوزارة لن تقف في حالة المتفرج بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها بعض رؤساء الرابطة المحترفة حول وجود عمليات بيع وشراء اللقاءات.

وكشف الوزير ولد علي عن فتح تحقيق من أجل مراقبة ما يحدث في البطولة الوطنية، خاصة فيما يخص اللقاءات الأخيرة، والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، حيث سيتم التنسيق مع الاتحادية الوطنية لكرة القدم والرابطة المحترفة من أجل كشف ملابسات التصريحات الأخيرة للرؤساء. وصرح الوزير الهادي ولد علي قائلا:”الوزارة تتفرج؟ هذا أمر غير معقول، تصريحات بعض رؤساء الأندية المحترفة مؤخرا حول وجود شبهات وامكانية ترتيب مباريات في البطولة يجب أن لا يمر مرور الكرام، ويجب التحقيق في الأمر، وسنعمل مع الفاف والرابطة على ذلك”. وأضاف الوزير قائلا:” منذ مجيء على رأس الوزارة طالبت من الجميع العمل معا من أجل تطوير الرياضة الوطنية، على الفاف التحقيق فيما يحدث والعمل مع الأندية على ذلك، من أجل ضمان التصدي للفساد”.

”طلبت من الفاف التحقيق مع ساعو في كلامه”

أوضح وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أنه قد طلب من الاتحادية الوطنية لكرة القدم، استدعاء رئيس اتحاد بسكرة من أجل التحقيق معه فيما يخص تصريحاته المثيرة التي أطلقها خلال الجمعية العامة للرابطة المحترفة لكرة القدم. وكان ابراهيم ساعو قد اعتبر أن الجميع يبيع ويشتري في البطولة الوطنية، وهو الاتهام الذي يؤكد وجود ترتيب عدة مباريات في الرابطة المحترفة، غير أن رئيس بسكرة بات محميا قانونيا بعد فوزه بمقعد في البرلمان، حيث لديه الحصانة البرلمانية حاليا. وصرح الوزير ولد علي قائلا:”طلبت من الفاف استدعاء ساعو للاستفسار عما قاله، لا يمكننا فعل شيء، هناك العدالة، التصريح جد خطير ولا يشرف الكرة الجزائرية، العدالة هي من ستقوم بعملها، وسنقوم نحن بالعمل المطلوب منا”.

”الفاف والرابطة عليهما العمل سويا”

كما شدد الوزير الهادي ولد علي على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين الاتحادية الوطنية لكرة القدم والرابطة الوطنية المحترفة، في رده على التصريحات الأخيرة لرئيس الرابطة محفوظ قرباج، والذي كشف عن وجود قطيعة بين الفاف والرابطة. واعتبر الهادي ولد علي أن على الفاف مد يد التعاون للرابطة والعمل سويا، والقضاء على الخلافات الموجودة، حيث أن الخلاف لا يخدم مصلحة الكرة الوطنية على الاطلاق، خاصة في الفترة الحالية. وانتقد وزير الشباب والرياضة بصورة واضحة رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم، مطالبا اياه بتصحيح طريقة عمله، مؤكدا أن الوزارة ستتدخل وفق ما يسمح به القانون لضمان السير الحسن للبطولة الوطنية.

وزارة الشباب والرياضة تزيد الضغوطات على زطشي

فرضت وزارة الشباب والرياضة ضغطها على رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم، لتزيد المزيد من الضغط على زطشي الذي يبقى محاصرا من أكثر من جهة، ويعيش ضغط من كل جانب منذ توليه رئاسة الفاف خلفا للرئيس السابق محمد روراوة. وحذر الوزير الهادي ولد علي من تدخل وشيك لهيئته في شؤون الكرة بسبب عدم تعامل الفاف بالصورة اللازمة مع العديد من القضايا التي تخص الرياضة الأكثر شعبية في الوطن، وعدم التصدي للمهازل الاخيرة. وأكد الهادي ولد علي أن وزارة الشباب والرياضة هي المسؤول الأول عن الرياضة في الوطن، في حين تبقى تعتبر الاتحادية الوطنية لكرة القدم، المسؤول الأول عن تسير شؤون الكرة في القطر الوطني، وعلى الجميع العمل سويا.