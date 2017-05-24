أكد اللاعب الفرانكو جزائري الشاب زين الدين مشاش أنه لم يندم على تجربته مع أولمبيك مارسيليا بالرغم من أنه لم يحصل على فرصته في اللعب، حيث صرح لجريدة ”لابروفانس” الفرنسية أنه تعلم عدة أمور ستجعله يتطور خاصة من اللجانب الذهبي، وقال لاعب خط الوسط: ”أنا سعيد بعد أن أتتني الفرصة في حمل قميص فريق من قيمة أولمبيك مارسيليا، لقد اكتسبت الخبرة وقدمت كل ما علي، كنت أعلم أن المطالب هنا ستكون أكبر، من جانب النتائج والضغط، أنا ابن مارسيليا وأعرف الجماهير، أعرف ما ينتظرون من اللاعبين، عملت كثيرا وسأغادر وأنا أحمل في جعبتي الكثير، تبليل القميص كان فخرا كبيرا لي”. وأضاف: ”لقد كان الأمر صعبا بالابتعاد عن الميادين، لكن أقول وأكرر، أحس أنني تطورت، نتعلم ونتطور في الأوقات الصعبة، لم أستسلم وواصلت التدرب، النتيجة لم تأت، كما أن المستقدمين الجدد في الميركاتو الشتوي صعبوا علي المأمورية، لقد قدمت كل ما أمتلكه حتى في الأوقات الأخيرة مع الفريق”.