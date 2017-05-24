يبدو أن المدرب الأرجنتيني الجديد لنادي ليل لا يريد الانتظار كثيرا قبل الانطلاق في تحضير أشباله تحسبا للموسم المقبل، حيث أكد اليوم على هامش الندوة الصحفية الأولى له أن موعد الاستئناف سيكون في 20 من شهر جوان المقبل، ما سيجعل لاعبيه يكتفون بشهر عطلة فقط قبل العودة لمرحلة الجد، وسيكون الدولي الجزائري ياسين بن زية على موعد مع التعرف على طريقة العمل المميزة التي عرف عليها المدرب في فرنسا مع أولمبيك مارسيليا، خاصة أنه قدم حاملا العديد من الآمال كما قال، الأمر الذي يحتم على ياسين مضاعفة العمل أمام طلبات المدرب المعروف بكونه يشترط دائما على اللاعبين تقديم كل ما يمتلكون فوق أرضية الميدان.