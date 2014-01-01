حجزت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بمعسكر خلال شهر جانفي المنصرم، من حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية فاقت 11 قنطار وسلع أخرى مختلفة كانت معروضة للبيع بطريقة غير قانونية عبر القطاع الحضري محل الاختصاص ، تمثلت في 7 قنطار و 43 كلغ من الخضر وقنطار و 72 كلغ من الفواكه، إلى جانب قنطار و 98 كلغ من مواد غذائية مختلفة و 376 وحدة من الألبسة وكذا وسائل ومعدات مختلفة كانت تستعمل في هذا النشاط غير القانوني ، ليتم إنجاز 15 ملفا قضائيا في حق الاشخاص المخالفين وتحويلها للعدالة ، حيث تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الصحة و السلامة العمومية بسبب عرض هذه المواد الاستهلاكية للبيع في ظروف غير صحية زيادة على عرقلة حركة الراجلين في نفس السياق فقد حرر عناصر الفرقة عددا من المخالفات في إطار جهودهم الميدانية لمحاربة المخالفات الماسة بالبيئة والعمران تمثلت أهمها في 25 مخالفة متعلقة بالتجارة غير الشرعية و 4 مخالفات متعلقة بالبناء بدون رخصة ، 6 مخالفات متعلقة بإنشاء حظائر غير شرعية ، إضافة إلى تنفيذ 63 تدخل ميداني و11 خرجة ميدانية بالتنسيق مع الشركاء الميدانيين في مجال العمران و البيئة .

وتندرج هذه الحملة الميدانية المستمرة لمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية عبر الأرصفة و حماية صحة المستهلك من أخطار التسممات الغذائية.