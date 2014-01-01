تمكنت وحدات من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، الأربعاء، من توقيف تسعة تجار مخدرات ومهرب واسترجاع كمية معتبرة من الكيف المعالج بمناطق مختلفة من الوطن، حسب ما أفادت به الخميس وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح نفس المصدر أنه ”في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، يوم 08 فيفري 2017، تاجري مخدرات وضبط 292 كلغ من الكيف المعالج وسيارتين سياحيتين، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار (الناحية العسكرية الثالثة)، صباح اليوم، 4 تجار مخدرات وحجزت 15 كلغ من الكيف المعالج وسيارة أجرة”.

وبحاسي مسعود (الناحية العسكرية الرابعة)، ”أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا وحجرات شاحنة محملة بسبع بنادق صيد بحرية و 3472 هاتف نقال و 800 كاميرا للمراقبة و 45 جهاز تموقع عبر الأقمار الصناعية وحصة من الأدوية ومواد التجميل”.

كما أوقفت مفرزة أخرى بجانت ” 3 مهربين وحجزت سيارة رباعية وجهاز كشف عن المعادن”.

من جهة أخرى، ”أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من برج باجي مختار وبشار وأدرار وتلمسان 31 مهاجرا غير شرعي، فيما أحبطت وحدات حرس الحدود بالناحية العسكرية الثانية محاولات تهريب أزيد من 2860 لتر من الوقود”.

و تفكيك عصابة وحجز 3 كلغ من مادة الكيف المعالج بدالي إبراهيم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تحترف ترويج المخدرات وتم إثرها توقيف 4 أشخاص مع حجز 3 كلغ من مادة الكيف المعالج، حسبما أفاد به هذا الإثنين بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وحسب ذات المصدر استنادا لمعلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدالي إبراهيم مفادها قيام شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات”مادة الكيف المعالج” تعمل على جلبها من ولايات غرب البلاد ثم تقوم بترويجها على مستوى أحياء وبلديات العاصمة .

وقد تم رصد تحركات المشتبه فيه المسمى (ف. م) البالغ من العمر 33 سنة أين تمت مباغتته بحي الرياح الكبرى ببلدية دالي إبراهيم ، حيث كان يقود سيارة نفعية وعند تفتيشه أبدى مقاومة رافضا الخضوع للمراقبة والتفتيش يبرز ذات البيان.

وجاء في البيان أنه” بعد السيطرة عليه وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا عثر على ستة رزم من مادة الكيف المعالج يقدر وزنها الإجمالي بنحو 3 كلغ كانت مخبأة بإحكام خلف المقعد الأمامي للسائق”.

وأضاف المصدر انه” بعد اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة تم مباشرة عملية التحقيق الذي أفضى إلى توقيف 3 عناصر آخرين من أفراد الشبكة لهم صلة مباشرة في ترويج هذه السموم ”.

وبعد استكمال تحريات التحقيق تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداع جميع أفراد الشبكة الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش يشير المصدر.