تمكنت مصالح الشرطة الأمن الحضري 16 لأمن ولاية وهران، أول أمس، من تفكيك جمعية أشرار تتكون من شخصين يبلغان من العمر 20سنة و32سنة، مسبوقين قضائيا، متورطين في قضية حيازة واتجار في مؤثرات العقلية مع حمل الأسلحة البيضاء، عملية التوقيف تمت بناء على معلومات وتحريات تحصلت عليها مصالح الشرطة حول نشاط المتورطين بوسط مدينة وهران، فبعد وضع خطة محكمة التنفيذ التي أفضت إلى توقيفهما متلبسين في الترويج، بحجز بحوزتهما: 106قرص مهلوس من مختلف الأنواع إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ممثلة في:02 سلاح من نوع بوشية، وسلاح من حجم الصغير، وساطور، مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ4.5الف دينار، تم تحرير ضدهما الإجراء قضائي أحيلا بموجبه على العدالة صدر في حقهما أمر ايداع.

..وحجز 127 قرص مهلوس كانت مخبأة داخل قارورة ”جال دوش ”

كما تمكنت مصالح الشرطة الأمن الحضري 16 لأمن ولاية وهران، أول أمس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 05أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22سنة و35سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا، متورطين في قضية حيازة والاتجار في المؤثرات العقلية، مع حمل الأسلحة بيضاء محظورة، عملية التوقيف تمت بناء على استغلال لمعلومات وتحريات تحصلت عليها عن نشاط احد المتورطين مفادها قيامه بترويج المؤثرات العقلية على مستوى وسط المدينة، أين تم تكثيف التحريات والأبحاث حول نشاطه أين تم وضعه تحت المراقبة والترصد، أين تم توقيفه متلبسا في ترويج 47قرص مهلوس من نوع إكستازي كانت مخبأة داخل قارورة (جال دوش)، وتواصلا للتحقيقات مصالح الشرطة مكنتهم من الإيقاع بباقي أفراد العصابة الإجرامية واحدا تلو الآخر، بوضع خطة محكمة التنفيذ أين تم توقيفهم على متن مركبة من نوع أتوس ،فبعد إخضاع الأخيرة لعملية تفتيش دقيقة تم حجز 80قرص مهلوس من نوع إكستازي، كما تم استصدار أمر بتفتيش مسكن أحد المتورطين أين تم حجز بداخله على سلاح أبيض محظور من نوع بوشية، 3أسلحة البيضاء من نوع ”أوكابي”، تم تحرير ضدهم الإجراء قضائي أحيلوا بموجبه على العدالة.