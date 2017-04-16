كاد يتخلص شاب من آخر بتوجيه له خمس طعنات بسكين لتمسك كل واحد منهما بإحدى الفتيات والارتباط بها، وطالب ممثل الحق العام بمحكمة الشراڤة بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم في الملف، الذي هو في العقد الثاني من العمر بجرم الضرب و الجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض.

وتعود وقائع قضية الحال الى الثامن أفريل الجاري بنشوب ملاسنات كلامية بين شابين من حي واحد بسبب فتاة وتمسك كل واحد منهما بالارتباط بها، فتحولت الملاسنات إلى عراك بالأيدي فأخرج أحدهما سكينا من جيبه ووجه خمس طعنات للآخر في ساقه الأيسر ويديه الاثنتين ولاذ بالفرار، تاركا الضحية غارقا في دمه متسببا له في عجز عن العمل لمدة 45 يوما.

وأنكر المتهم الأفعال المتابع بها، مشيرا الى أنه فعلا دخل في ملاسنات كلامية مع الضحية لا غير، بسبب فتاة يريد الارتباط بها ولم يوجه طعنات بالسكين للضحية، وهو ما ركز عليه الدفاع في مرافعته، مشددا على أن التهمة الموجهة إلى موكله كيدية من طرف الضحية في محاولة منه الزج به بالسحن انتقاما منه، وأن الكسور التي تعرض لها كانت نتيجة لسقوطه وليس لطعنات بواسطة سكين.