أصدرت محكمة الشراڤة بالجزائر العاصمة، أحكاما بين البراءة وستة اشهر حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية بين 10و20 ألف دج، ضد ثلاثة شبان في العقد الثاني من العمر، بينهم فتاة، بتهم التحطيم العمدي لملك الغير والسكر العلني والإخلال بالنظام العام.. الافعال التي راحت فيها ضحية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باسطاوالي وتأسست طرفا مدنيا في قضية الحال، وطالبت بإلزام المتهمين بدفع تعويض يقدر بـ 40 ألف دج نتيجة عن كافة الأضرار التي لحقت بها.

وتمت إدانة المتهم الأول في الملف بستة أشهر حبسا نافذا ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، في حين استفاد البقية من البراءة من جرم التحطيم وتغريمهما بـ 10 آلاف دج عن جنحة مخالفة السكر العلني والإخلال بالنظام العام، مع إلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 30 ألف دج تعويض عن كافة الأضرار التي مست الطرف المدني ممثلا في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باسطاوالي، التي طالبت بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 40 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة.

وأحيل المتهمون في الملف للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث اعترف أحدهم صراحة في جلسة المحاكمة أنه هو من حطم زجاج النافذة الخاصة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية باسطاوالي عن غير قصد، مضيفا أن ذلك جرى بعدما كان يلح على الأطباء بإسعاف صديقه بسرعة وعدم استجابتهم له، ما اضطره القيام بضرب النافذة بيده بسبب غضبه الشديد، ما أدى إلى تحطم زجاجها، وأنكر تهمة الإخلال بالنظام العام.

وفند بقية المتهمين الافعال المنسوبة إليهما واعترفوا باحتسائهم للمشروبات الكحولية ليلة الوقائع، والتمسوا إفادتهم بأوسع ظروف التخفيف. وتوجه المتهمون الثلاثة الذين كانوا في حالة سكر أثناء وقائع القضية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باسطاوالي، في محاولة منهم لإسعاف أحدهم بعدما تعرض لجروح بليغة على مستوى الرأس لكنهم تسببوا في إحداث فوضى عارمة بقاعة الاستعجالات المتعددة الخدمات وإخلالا بالنظام العام وعدم احترام المرضى.