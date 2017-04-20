في إطار محاربتها لأشكال الجريمة بشتى أنواعها تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الميلية خلال عمليتين منفصلتين من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 27 و 39 سنة ، حيث تم حجز من خلال ذلك قارورة غاز مسيل للدموع ، وكمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ53 كبسولة من نوع (بريجابالين و ريكابالين) ، و5 أقراص من نوع (برومازيبام) وسلاح أبيض (سكين).

المعنيان بالأمر قدما أمام الجهات القضائية المختصة بخصوص تورط الشخص الأول في قضية حمل سلاح أبيض محظور (قارورة غاز مسيل للدموع) من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وتبعا لإجراءات المثول الفوري، صدر في حقه حكم ستة أشهر حبسا نافذا، في حين كان تورط الشخص الثاني في قضيتي حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي أين صدر في حقه ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.