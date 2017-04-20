طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ضد عون امن بجامعة بجنحة حمل سلاح محظور دون مبرر شرعي عبارة عن سكين من الحجم المتوسط.

وضبطت مصالح الامن في حاجز لها بضواحي الشراقة لدى المتهم بعد توقيفه و تفتيش مركبته سكين من الحجم المتوسط، و أوضح أمام كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية وهيئة المحكمة بأنه يعمل عون أمن بجامعة ويقطن بولاية باتنة وقدم إلى الجزائر العاصمة لزيارة أحد الأقارب، معترفا بان السكين الذي تم العثورعليه بحوزته أثناء قيادته لمركبته هو ملكه، موضحا بانه يمارس الفلاحة ويستعمل هذا السكين المحجوز فيها ونسيه في السيارة بعد مغادرته لزيارة أحد اقاربه في العاصمة.