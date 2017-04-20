سيمتثل مجددا الثالث ماي المقبل مصطفى هيمون المعروف بـ ‘’مصطفى غير هاك’’ نجم الفكاهة الوهراني أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة للرد على تهمة القذف التي تابعته بها الممثلة الجزائرية الشهيرة ”بيونة” على خلفية حوار له صحيفة وطنية.

وقبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن ذات الهيئة القضائية شهر أفريل 2010 القاضي في حق الطرفين بغرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتيم تأييدا لذلك الصادر عن المحكمة الابتدائية للجنح بحسين داي شهر جانفي من نفس السنة.

وتتلخص أوراق الملف في نشر احدى الصحف اليومية الوطنية خلال شهر فيفري 2009 لحوار اجرته مع الممثل الفكاهي الوهراني هيمون مصطفى المعروف ب ”مصطفى غير هاك” تعرض فيه الى مسيرته الفنية مع فرقة ”بلا حدود” خلال فترة التسعينات و اسباب عدم عودته الى القناة الارضية و تفضيله بالمقابل مع باقي افراد الفرقة الظهور في ”سكاتشات” تنوعت مواضيعها تم توزيعها في شكل ”سي دي” في فرنسا والجزائر مشيرا حسبما ورد في نفس الحوار حرفيا الى انه رفض العمل مع الفنانة الجزائرية بيونة لكونها ”سلكت طريقا آخر لا يساعدني ولا يخدم مساري المهني. الطابع الذي تقدمه يليق بالاوروبيين فقط لا يلائم هويتي. هي فنانة موهوبة عملت معها في ”ناس ملاح سيتي”. المهم في حال ظهور إنتاج في الجزائر ممكن مشاركتها أما هناك فبصراحة أخاف فالجمهور الجزائري من أصعب الجماهير”، هذا التصريح دفع الفنانة بيونة الى متابعته مع اليومية الوطنية التي نشرت الحوار بتهمة القذف غير ان ”مصطفى غير هاك” انكر ذلك مؤكدا في رده سواء بالمحكمة الابتدائية بحسين داي أو أمام رئيسة الجلسة بمجلس قضاء العاصمة بأنه لم يقل أبدا شيئا من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الأمر هو مجرد سوء فهم لسياق الحديث وصياغة الجواب بكلمات لا تمت بصلة لفحوى تصريحاته، وأوضح ”بأنه لا توجد أعمال فنية له مع بيونة بحكم اتجاهاتهما المختلفة، ونهجها طريق السينما التي لا تتعامل بذات المعايير المعروفة في الأعمال التلفزيونية”.

و من جهتها، طالبت الممثلة بيونة بتعويض يتلاءم مع حجم الضرر الذي لحق بها وبسمعتها التي تلطخت كما قالت بفعل هذه التصريحات التي اعتبرتها مساسا بكرامتها وسمعتها وسمعة عائلتها على حد سواء و بشرفها وبشرف عائلتها مشددة على أن ”تصريحات مصطفى غير هاك شكلت صدمة نفسية لأطفالها بسبب التهجم غير المبرر له عليها”.