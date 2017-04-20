احتجز شخصان أحدهما مغترب شقيقتهما المعاقة بإحدى غرف المنزل لطيلة 15 يوما كاملا وغيرا الاقفال في محاولة منهما لعدم تمكنها من الخروج واحراجهما كما منعا عنها الطعام.

وامتثل الشابان أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة جنحة تعريض شخص مسن للخطر مدة 15 يوما التي انكراها جملة و تفصيلا، مشيران إلى أن احتجاز شقيقتهما المعاقة بإحدى غرف المنزل لم يكونا يودان من ورائه الإساءة اليها أو تعريضها للخطر بل كان الغرض منه في مصلحة شقيقتهما التي أفادت أمام الضبطية القضائية كما ورد من معلومات من طرف شقيقتها لما أطلعت مصالح الأمن حول تصرف شقيقيها غير الإنساني في حق شقيقتهم المعاقة كاشفة بانهما احتجزاها في غرفة بالمنزل وغيروا قفل الباب للحيلولة دون تمكنها من الخروج ومنعوها كذلك من تناول الأكل. و أضافت الضحية بأن الحماية المدنية من أخرجتها من السجن الذي عاشت فيه 15 يوم، إلا أنها تراجعت عن ذلك في جلسة المحاكمة و أفادت بأن شقيقيها كانا يمنحانها الطعام من النافذة، متجاهلة سبب تصرفهما هذا كما قالت.والتمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الشراقة إدانة الشقيقين بستة أشهر حبسا نافذ مع دفع 20 ألف دج غرامة بجنحة تعريض شخص مسن للخطر مدة 15 يوما.