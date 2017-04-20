طالب ممثل الحق العام بمحكمة الشراقة بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج بتهمة النصب والاحتيال ضد مختص في تركيب المطابخ الجاهزة أوقع بأربعة ضحايا بينهم عجوز في العقد السابع من العمر، ومجوهراتي وكذا مستورد للأجهزة الكهرو منزلية سلبهم مبالغ مالية معتبرة متفاوتة بعدما وعدهم بتركيب بمنازلهم مطابخ لكل واحد منهم.

وتنازل المجوهراتي عن طلب تعويض من المختص في تركيب المطابخ الجاهزة المتهم في قضية الحال معتبرا المبلغ المسلوب منه زكاة، في حين تمسك باقي الضحايا على إلزامه بإرجاع المال الذي سلبه منهم. ونفى المتهم في الملف الافعال المتابع بها مشيرا الى أنه اتفق بالفعل مع الضحايا الاربعة على القيام لهم بأشغال غير أنهم كما اضاف لم يسلموه اي مبالغ مالية تذكر وهذا عكس ما ورد من حقائق في أوراق القضية من وقائع تتحدث على تمكنه من النصب والاحتيال والايقاع بالضحايا الأربعة بطرق ذكية مدروسة واختلاس أموالهم بعدما أوهمهم بتركيب مطابخ في منازلهم، حيث كشف هؤلاء من خلال الشكوى التي اودعوها ضده لدى المصالح المختصة بان تاجر تعرف عليه وسلمه مبلغ مالي يقدر بـ 17مليون سنتيم لتركيب مطبخ له في منزله واتفق الطرفان على ان يمكنه التاجر من المبلغ المتبقي بعد الانتهاء من عمله.

وبعدها عرف التاجر المتهم بزبون آخر وهو مستورد للأجهزة الكهرومنزلية فمنحه هذا الأخير أربع ثلاجات لبيعها، حيث يبلغ ثمن الواحدة منها تسعة ملايين سنتيم الا أنه تماطل في تمكينه من أثمانها و اكتفى بتسليمه فقط أربعة ملايين سنتيم فنشب شجار بينهما نجم عليه اضطرار المختص في تركيب المطابخ الجاهزة اضافة للمستورد مبلغ 13 مليون سنتيم الذي بقي بالرغم من ذلك يدين له بـ 10 ملايين سنتيم، وتعامل كذلك المتهم مع مجوهراتي بوساطة من التاجر الذي عرفه عليه فاقرضه المجوهراتي مبلغ 87 مليون سنتيم بعدما أن أطلعه بأنه في ضائقة مالية مقترحا عليه خصم الاتعاب من مبلغ الدين بعدما ينجز له المطبخ، و راحت عجوز في العقد السابع من العمر كذلك ضحية للمتهم بسلبه لها مبلغ 35 مليون سنتيم.