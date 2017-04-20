فتشت مصالح الأمن بزرالدة مركبة شاب يسير محل لبيع التبغ والعطور فعثرت بها 12 غرام من الكوكايين مخبأة بإحكام داخل بابها الأمامي وكذا مبلغ مالي اعتبرته من عائدات بيع المخدرات.

واشتبهت ذات المصالح وهي في دورية لها على مستوى القرية الفلاحية بزرالدة في هذا الشاب الذي بدت عليه حالات الارتباك وتم اقتياده للتحقيق معه أين أصبح محل متابعة بجنحة حيازة المخدرات الصلبة لأجل المتاجرة فيها.

وانكر الشاب بمحكمة الشراقة في جلسة محاكمته الأفعال المنسوبة إليه، مشددا على أن كمية المخدرات التي عثرت عليها مصالح الامن بسيارته يوم الوقائع و المقدرة ب 12 غرام من الكوكايين ليست ملكه بل تخص أحد أصدقائه المتهم معه في ذات الملف المتواجد في حالة فرار، مضيفا في ذات السياق بانه ترك له كيسا طالبا منه تركه عنده لحين عودته فوافق على ذلك من دون ان يعلم ما بهذا الكيس. فاقتيد إلى التحقيق معه ووجهت له تهمة حيازة مخدرات صلبة.وبناء على أقوال المتهم وما جاء في أوراق الملف أدانت المحكمة الشاب بتسع سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بجنحة حيازة المخدرات الصلبة لأجل المتاجرة فيها و أصدرت حكما يقضي بتسليط عقوبة ضد صديقه المتواجد في حالة فرار بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة مع إصدار أمر بالقبض عليه.