عالجت مصالح الأمن الحضري الرابع بمدينة تيارت قضية للسطو على مسكن ”ع. ب” 53 سنة، أين تلقت ذات المصالح شكوى من طرف صاحب المسكن تفيد سرقة مبلغ 8.4 مليون سنتيم وحلي زوجته، والتي تقدر بحوالي 125 مليون سنتيم.

تحريات مصالح الأمن مكنت من التعرف على الفاعل ”ع.ع” 30 سنة، والذي اعترف لمصالح الأمن بسرقة المجوهرات والتي تم استرجاعها. كما نفى سرقته لمبلغ مالي أين عرض على العدالة وصدر في حقه عام حبسا نافذا وغرامة مليوني سنتيم.