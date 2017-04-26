تمكن عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة سدراتة، بسوق أهراس، من توقيف شخصين في عقدهما الثاني والثالث من العمر يمتهنان سرقة أحذية المصلين من المساجد.

العملية جاءت بناء على الشكوى المقدمة من قبل مجموعة من الأشخاص عن تعرضهم لسرقة أحذيتهم أثناء أدائهم لصلاة الفجر. وباستغلال كاميرات المراقبة الموضوعة داخل المسجد تم التوصل لهوية الفاعلين وهما معروفان بسوابقهما القضائية، ليتم حبك خطة محكمة تم من خلالها ترصد تحركاتهما وتوقيف أحدهما بأحد الأحياء المتواجدة بدائرة سدراتة، والذي أقر بالسرقة، لتتم إحالته على النيابة عن جرم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، والتي أصدرت في حقه أمر إيداع في انتظار إلقاء القبض على المتهم الثاني.