التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق حارس ليلي، على خلفية تورطه بالسطو على أجهزة الكترونية من منزل، بعد أن قامت الضحية، وهي سيدة في العقد الرابع من العمر، بالتبليغ عن تعرضها لسرقة محتويات من منزلها خلال تواجدها خارجه، من قبل ابن حيها و مجهولين استولوا على تلفاز جهاز رقمي وأغراض أخرى مؤكدة أنها غادرت منزلها يوم الوقعة وعند عودتها مساء ذات يوم تفاجأت بكسر الباب الخارجي لمنزلها، وعلى إثرها تنقلت مصالح الأمن إلى مسكنها تمكن الفريق التقني من رفع البصمات، وفي نفس الوقت تلقت ذات المصالح عدة شكاوى من قبل مواطنين ذلك الحي مفادها تعرض سيارتهم ليلا لعمليات التحطيم والسرقة، ليتم على أساسها جمع الأدلة التي تم بموجبها فتح تحقيق في القضية، ما أسفر عن توقيف حارس ليلي وعند مقارنة بصماته لتلك المرفوعة من مسرح الجريمة، حيث اعترف المتهم بالدخول إلى مسكن الضحية بعد كسر الباب باستعمال آلة حادة المتمثلة في سيف من الحجم الكبير، وهي الأفعال التي أصر المتهم المتواجد رهن الحبس على إنكارها. في حين أصرت الضحية على توجيه أصابع الاتهام إليه، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية في القضية.