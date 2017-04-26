تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، إطارا بوزارة الخارجية وكاتبة بمكتب موثق بضواحي مقاطعة بئرمرادرايس بالعاصمة، إلى جانب سمسارة، في قضية تزوير عقد إيجار شقة تعد ملكا لإطار بوزارة الخارجية.

حدث هذا بعد أن قام موثق بإيداع شكوى قضائية يتهمهم من خلال بإستعمال ختمه في إبرام عقد ايجار دون علمه إلى جانب استعمال ختمه في غيابه، بعد إخطاره من قبل مستأجر بإبرام عقد الإيجار المزور، بعد أن اكتشف المستأجر بعد أن سلم العقد لمصالح البلدية من أجل استخراج شهادة إقامة بأنه مزور وأنه لا يحمل الختم الخاص بالموثق، أين قام المستأجر بإخطار الموثق الذي سارع لإيداع شكوى قضائية مستعجلة، يتهم من خلالها صاحبة الشقة وهي إطار بوزارة الخارجية بتزوير عقد الإيجار بإستعمال ختمه الذي تبين بعد تاريخ الوقائع أنه محل ضياع أوسرقة على حد تصريحات الموثق. لتتم بذلك محاكمة المتهمين بموجب إجراءات المثول الفوري. وبعد المداولة القانونية في القضية بنفس تاريخ الجلسة أدانت محكمة بئرمرادرايسالإطار وكاتبة الموثق بعام حبس موقوف النفاذ، فيما استفاد البقية من البراءة.