جرت محاكمة رعية مالي متواجد رهن الحبس المؤقت على خلفية تورطه في قضية معنونة بالنصب والاحتيال، والتي راح ضحيتها فيها عدة مواطنين، موهما إياهم باستبدال العملة الوطنية بالعملة الصعبة وتحديدا الأورو وبالتالي جني الأموال الطائلة، ليختفي عقب ذلك عن الأنظار. تفجير ملف القضية الحالية تعود إثر تعرف المتهم الحالي بالضحايا البالغ عددهم 3 أشخاص ، وبعد أن توطدت علاقته بهم أخطرهم بأنه يتاجر بالعملة الصعبة ويستبدل العملة الوطنية بنفس القيمة بالعملة الصعبة، وبعد أن وفروا له مبلغا مقدرا بـ 100مليون سنتيم، راح يوهمهم أنه يقوم برشها بمحلول أزرق وبالتالي يقوم بتحويلها من العملة الصعبة إلى العملة الوطنية، وهي الحيلة التي انطلت عليهم، وبعد أن فضح أمره أحد الضحايا فر هاربا من المنزل عبر النافذة. وبعد أن تم توقيفه وبإحالته على المحاكمة أنكر جميع الهم المتابع بها، وجاء برواية جديدة جاء فيها أن هؤلاء الضحايا هم الذين قاموا بالاعتداء عليه دون أي سبب يذكر، ليجد نفسه متابعا قضائيا عن جرم لم يرتكبه.

وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت.