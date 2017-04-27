إثر ورود معلومــات إلى أمـــن دائرة الونزة مفادها ترويج أحد الأشخاص للمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى شارع أول نوفمبر بالونزة أين عدت عناصر ذات المصلحة إلى ترصد المعني أين تم مشاهدته لقوات الشرطة قام برمي مشطين من الأقراص المهلوسة أين تم توقيفه وضبط بحوزته 310 ألف دج عائدات ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية وبعد تحويله إلى مقر أمن الدائرة تم فتح تحقيق في القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمه أمام العدالة أين أدين بـ 07 سنوات.

..و ضبط 200 وحدة من المشروبات الكحولية

إثر شكوى مقدمة إلى الأمن الحضري ورود معلومات إلى أمن دائرة الونزة حول قيام أحد الأشخاص يبيع المشروبات الكحولية داخل مسكنه وبعد استصدار إذن بالتفتيش تم ضبط حوالي 200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع داخل المسكن أين تم تحويلها إلى مقر أمن الدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة و إنجاز ملف ضد المعني وإرساله إلى العدالة.