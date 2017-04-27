تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، شاب في العقد الثاني من العمر وهو عامل حراسة في قضية تزوير طالت تذاكر للدخول لملعب 5 جويلية، المتهم ألا وهو مناصر وجهت له أصابع الاتهام في قضية التزوير واستعمال المزور بعد أن ضبطت بحوزته تذاكر مزورة للدخول للمركب الأولمبي 5 جويلية، وهي التهمة التي أنكرها المناصر جملة وتفصيلا.

و جاء في معرض أقوال المتهم أنه اشترى هذه التذاكر من عند أحد البائعين أمام بوابة الملعب ولم يكن يعلم أنها مزوّرة كونه من المستحيل التفريق بينها وبين التذاكر السليمة، موضحا بأن جميع المناصرين تعودوا شراء التذاكر من البائعين المتجولين ولكنها غالبا ما تكون سليمة، في حين جاء في معرض مرافعة دفاعه أنه قد تمت مقارنة التذاكر التي ضبطت بحوزة موكله مع التذاكر الخاصة بالشخصيات واللاعبين وهو ما حال دون اكتشاف الحقيقة، خاصة في ظل انعدام وجود خبرة في الملف الحالي، كما أكد على أن تفتيش منزل موكله جاء سلبي، حيث جاء في معرض مرافعة الدفاع أن موكله كان ضحية تزوير مؤكدا في ذات الوقت أن موكله أبدى استعداده لتعريف مصالح الأمن بالشخص الذي باعه التذاكر، ملتمسا بذلك إفادة موكله بالبراءة خاصة في ظل انعدام خبرة في الملف.

وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم، في حين قررت القاضي تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى ما بعد المداولات القانونية في القضية.