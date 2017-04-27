يمتثل شابين مدمنين قريبا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة سرقة هواتف وحقائب الجنس اللطيف واستغلال عوائد بيعها في سوق الحراش لشراء المخدرات والمهلوسات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي.

وألقي القبض على الشابين الاثنين من طرف مصالح الامن بعدما باشرت تحرياتها وتم إحالتهما على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت وهذا لتورطهما حسب حيثيات ملفهما القضائي في ترصد نساء وفتيات قاصرات للاعتداء عليهن لسرقة هواتفهن النقالة وحقائبهن، فأودعت الضحايا لدى مصالح الأمن شكاوى يتحدثن فيها عن عمليات تعرضهن للاعتداء عليهن من طرف هذين الشابين عن طريق مطاردتهن بواسطة سيارة والد أحدهما ويتكفل الشاب الاول بمهمة تهديد الضحايا بالسلاح الأبيض اما الثاني فيسرق هواتفهن النقالة وحقائبهن.