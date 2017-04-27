أدانت محكمة الشراقة شاب في العقد الثاني من العمر بسبع سنوات حبسا نافذا بجنحة حيازة المخدرات لأجل المتاجرة فيها.

وقال المتهم في الملف خلال جلسة محاكمته بأن الكمية المحجوزة عنده من طرف مصالح الامن بعد عمليات ترصد لتحركاته والمقدرة ب 144 غرام من صنف الكيف المعالج وألقي القبض عليه بسببها ، موجهة للاستهلاك الشخصي كونه مدمن على المخدرات منذ سنوات وليست مهيأة للبيع كما ورد في اوراق ملفه، التي ورد فيها بان مصالح امن الشراقة تلقت معلومات حول تورط شاب في عمليات بيع المخدرات من صنف ”الكيف المعالج” لشباب حيه والأحياء المجاورة له وهي الوقائع التي التمس بناء عليها وكيل الجمهورية 12 سنة حبسا نافذا ضد الشاب.