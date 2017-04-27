وضعت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل حدا لنشاط شخص خطير يبلغ من العمر 40 سنة تورط في قضية متعلقة بالحيازة على الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة فيها، قوات الشرطة تمكنت على إثر ذلك من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغت في مجموعها 335 قرص من مختلف الأنواع كانت موجهة للترويج كما تم حجز مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم تعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم، في حين تم تقديم المتهم أمام النيابة.

فصول القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل لمعلومات تفيد بأن أحد الأشخاص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة بمقر سكنه المتواجد بمزرعة بطريق سيدي لحسن، على إثر ذلك باشرت قوات الشرطة بالتكثيف من التحريات للكشف عن ملابسات القضية.بعد عملية تفتيش قانونية للمسكن المذكور تم ضبط عدد معتبر من الأقراص المهلوسة بلغت في مجموعها 335 قرص مهلوس من مختلف الأنواع كانت مخبأة بإحكام بداخل المسكن المذكور، كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم تعتبر من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة.

المصلحة أنجزت إجراء قضائيا ضد السالف الذكر عن تهمة الحيازة على الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة فيها، قدم بموجبه أمام النيابة.