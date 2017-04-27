تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف صاحب محل تجاري كان يبتز فتـــاة بنشر صورهـا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنيت.

تعود وقائع القضية التي عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى تاريخ 16/04/2017 أين تقدمت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة

للفرقة لتبلغ أنها تعرضت للتهديد والإبتزاز من أحد الأشخاص التي عرفته عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي والتي وعدها بالزواج والذي أصبح يهددها بنشر صورها أين طلب منها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر صورها أو إرسالها إلى أهلها مباشرة باشرت ذات الفرقة تحقيقاتها وتوصلت إلى هوية المعني وهو صاحب محل تجاري يبلغ من العمر 20 سنة والذي تم توقيفه متلبسا بحيازة 10000 دج مبلغ المطلوب من الفتاة مقابل عدم نشر صورها، بعد كمين محكم من قوات الشرطة لذات الفرقة، التحقيق مع المعني أسفر عن اعترافه بالجرم المنسوب إليه وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعني أمام العدالة.

..وتوقيف 8 أشخاص من بينهم قاصر

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الشريعة وبعد رسم خطة محكمة للقضاء على الجريمة وتوقيف معتادي الإجرام لهذه المنطقة، حيث تمكنت على مدار أسبوع وفي عدة عمليات ناجحة وبعد استغلال معلومات من توقيف 8 أشخاص من بينهم قاصر.

اين تم حجز أكثر من 18 غ من المخدرات كان شخصين بصدد ترويجها بالمحطة البرية للشريعة حيث تم توقيفها متلبسين، كمـا تم توقيف 03 آخريــن وبحوزتهم قطع مخدرات وأسلحة بيضاء، كما تم توقيف في عمليات متفرقة 03 معتادي إجرام بحوزتهم أسلحة بيضاء تستعمل للاعتداءات على الأشخاص والسرقة وسترجاع 10 أسلحة بيضاء خلال هذه العمليات .