ألقت مصالح الأمن القبض على عون أمن احدى المؤسسات الخاصة المختصة في انتاج المواد الغذائية بموقف السيارات بملعب حسين داي وهو متوجه لمشاهدة لقاء في كرة القدم لفريق نصر حسين داي وبحوزته قارورتي خمر ومشط مخدرات وسلاح أبيض.

وأقتيد عون الامن لمركز الشرطة للتحقيق معه في ملابسات قضيته اين انكر من الوهلة الاولى واثناء كامل مراحل التحقيق معه وفي جلسة محاكمته الاولى وفي الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة علمه بوجود مشط المخدرات بمركبته مؤكدا بانه لا يعلم من اين جاء موضحا بانه غير مدمن على المخدرات أو الاقراص المهلوسة ولم يتناولهما طيلة حياته، معترفا بان قارورة الخمر المحجوزة ملكه وكون السلاح الأبيض عبارة عن أحد الادوات يستعمله في تصليح السيارة. اصبح عون امن الشركة الخاصة محل متابعة قضائية بتهم السكر العلني حيازة المخدرات وحمل سلاح أبيض وتابعته المحكمة الابتدائية للجنح بالأفعال السالفة الذكر واوقعت عليه ستة أشهر حبسا نافذا وهو الحكم الذي طالب النائب العام بالغرفة الجزائية الاولى بتأييده ضده.

وشدد دفاع المتهم في مرافعته على ان موكله بريء من الوقائع المتابع بها ، حيث أشارت المحامية إلى ان موكلها كان متوجها يوم الوقائع إلى ملعب حسين داي لمشاهدة لقاء جمع فريق النصرية بفريق اخر من الرابطة المحترفة الأولى ليتم توقيفه قبل دخوله الملعب من طرف مصالح الأمن بعد تفتيش سيارته، مشيرة إلى ان تقرير الضبطية القضائية يؤكد بان مشط المخدرات الذي من المفترض ان يكون به ثمان أمشاط وجدته فارغ بالصندوق الخلفي لمركبته وهو لا يعلم مصدره كونه أصلا لا يتناول المخدرات في حين ان مصالح الامن ـ كما أضافت المحامية ـ وجدت قارورة خمر واحدة فقط وليس اثنتين غير مملوءتين بالنبيذ اما تهمة حمل سلاح ابيض اضاف الدفاع غير مؤسسة في حق ذات المتهم كون الامر يتعلق بأداة يستعملها في اصلاح سيارته لتلتمس المحامية من رئيس الجلسة تبرئة موكلها في انتظار صدور الحكم الاسبوع المقبل.