تمكن رجال الدرك الوطني من الإطاحة بمجموعة أشرار تحترف النصب والاحتيال، أثناء قيام أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار بقسنطينة، حيث أبلغهم أحد مستعملي الطريق بوجود السيارة متوقفة على أقصى اليمين اتجاه ولاية ميلة، على متنها عدة أشخاص يقومون بإيقاف سيارات مستعملي الطريق ويوهمونهم أن سيارتهم معطلة ولا يملكون المال الكافي لإصلاحها، لمواصلة سيرهم نحو مدينة الجزائر العاصمة. على إثرها تنقل أفراد الدورية نحوهم وتم توقيفهم، ويتعلق الامر بالمسمى (ر.ح) البالغ من العمر 20 سنة، المسمى (ل.ع) البالغ من العمر 24 سنة، المسمى (س ك) البالغ من العمر 23 سنة، وحجز مبلغ مالي قدره 44805.00 د ج، وسيارة نوع بيجو 208 ملك وكالة كراء السيارات، حيث تم تسليمهم للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين الباي من أجل مواصلة التحقيق، بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم الاطراف امام العدالة، أين تم ايداع المسمى (ر.ح) وتسليم استدعاء لحضور الجلسة لكل من (ل. ع) و(س. ك) .

.. واسترجاع جهاز إ علام آلي لشركة المرقي العقاري

بتاريخ 29 /04 /2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي، بمداهمة واسعة النطاق من أجل مراقبة الإقليم وإحباط كل عمل إجرامي محتمل يستهدف أمن وسلامة الوطن والمواطنين، لفت انتباههم شخصين لذو بالفرار وقاموا برمي جهاز إعلام آلي محمول، أين تم توقيفهما ويتعلق الامر بالمسمى (س. ح) البالغ من العمر24 سنة، المسمى (ب. م) البالغ من العمر 25 سنة. بعد تفعيل عنصر الاستعلامات وكون المعنيان كانوا أمام مشروع شركة المرقي العقاري بالوحدة الجوارية 18، تبين أن هذا الجهاز ملك للشركة. وبعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم الاطراف أمام العدالة اين تم إيداعهما الحبس .

.. ووضع حد لنشاط عصابة جبل الوحش

وضعت فرقة الدرك الوطني لشرق قسنطينة في 30 أفريل المنصرم حد لنشاط مجموعة أشرار خطيرة تنشط بغابة جبل الوحش، على إثر مكالمة هاتفية وردت إلى قاعة العمليات بواسطة الرقم الأخضر (1055)، إلى فرقة قسنطينة الشرقية، مفادها تعرض شخصين لاعتداء بغابة الجبل الوحش قسنطينة. وعلى إثر ذلك تم تشكيل دورية من أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة الشرقية إلى عين المكان، وفي ظرف وجيز وبفضل فطنة أفراد الدورية تم توقيف سيارة نفعية، أين لاذ سائقها بالفرار وسط أحراش الغابة ليتم مطاردته وسط الغابة وتوقيفه. ويتعلق الامر بالمسمى (ق. ص) البالغ من العمر 20 سنة، بعد تفتيش المركبة والمعني تم العثور داخل الصندوق الخلفي للمركبة تحت العجلة الاحتياطية على المسروقات المتمثلة في هاتفين. وبعد التعمق في التحقيق والاستفسار معه عن شركائه تم إيقاف كل من المسمى (س. ل) البالغ من العمر 20 سنة، المسمى (ص. ع) البالغ من العمر 26 سنة، المسمى (س. ص) البالغ من العمر 28 سنة، المسمى (ب. س) البالغ من العمر 28 سنة، في انتظار تقديم الأطراف أمام العدالة.