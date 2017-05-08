سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر أفريل المنصرم ما لا يقل عن 425 تدخل منجز من طرف قوات الشرطة بعد ورود اتصالات من طرف المواطنين بمصالح الشرطة عبر الأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني (48-15، 17، 104) وذلك بهدف طلب التدخل والنجدة أو التبليغ عن مختلف الحوادث التي تقع بإقليم اختصاص قوات الشرطة مثل حوادث المرور أو مختلف الجرائم، ناهيك عن مختلف طلبات الاستفسار والتوجيه. مصالح أمن الولاية سجلت في هذا الخصوص 378 تدخل منجز بعد طلب تدخل ونجدة من طرف المواطنين عبر الرقم الأخضر المجاني 48-15، إضافة إلى 35 تدخل منجز بعد اتصال المواطنين بهدف الاستفسار والحصول على معلومات عبر الرقم17، وفي هذا السياق تقوم قوات الشرطة العاملة في الميدان بالتدخل على الفور بالتوجه إلى المكان محل التبليغ من طرف المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى 12 استفسار عن طريق الرقم الجديد 104 وهذا من أجل معرفة أكثر بهذا الرقم .