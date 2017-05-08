في إطار مكافحة الجرائم بشتى أنواعها واعتمادا على الوسائل التكنولوجية العلمية والتقنية الحديثة، تمكنت فرقة تحقيق الشخصية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية من حل 15 قضية بالاستعانة بنظام التعرف الآلي عن البصمات AFIS الذي مكن من تحديد هوية 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و 40 سنة، من بينهم 8 أشخاص تورطوا في قضايا تمثلت في السرقة بالكسر، التخريب العمدي لملك الغير، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس. كما تمكنت ذات الفرقة من تحديد هوية شخصين أجنبيين من جنسية مالية وكاميرونية تورطا في قضايا التصريح بعدة هويات كاذبة، ليصدر في حقهما قرار بالطرد من التراب الوطني. وفي ما يخص الشخصين المتبقيين فقد تم تحديد هويتهما، الأولى تتعلق بجثة غريق لفظها البحر، الثانية تخص شخص مختل عقليا مبحوث عنه في إطار بحث في فائدة العائلات. وتعكس هذه النتائج الكفاءات التي يتمتع بها تقنيو مسرح الجريمة وكذا المجهودات الكبيرة التي يبذلونها، ومن جهة أخرى أهمية الوسائل التقنية والتجهيزات الحديثة التي يستعملها جهاز الأمن الوطني في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.