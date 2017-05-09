طالب ممثل الحق العام بمحكمة الشراقة بإدانة تاجر بتهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 2.5 مليار سنتيم بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفعه غرامة مالية بقيمة الصك.

و أودع تاجر اخر شكوى ضد المتهم في قضية الحال حول اقراضه مبلغ 2.5 مليار سنتيم بطلب منه بعد مروره بضائقة مالية، فقبل بالأمر وسلم له صكا بالمبلغ المذكور أعلاه وعندما حان وقت صرفه تقدم إلى البنك وتفاجأ تاجر بأن رصيد المتهم فارغ، وبعد عدة محاولات لتسوية الوضعية معه والتي باءت بالفشل قرر مقاضاته.

وفند بالمقابل المتهم الأفعال المنسوبة إليه موضحا بأنه وقع ضحية في الملف ظنا منه بأن صديقه خانه بادعاءاته موضحا أنه سدد الدين المترتب عليه والصك الذي منحه له كان على سبيل الوفاء لا الضمان، مشيرا للقاضي الجزائي أنه رفع شكوى ضد الضحية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة يتهمه فيها بالتزوير واستعماله في محررات مصرفية.