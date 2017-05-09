أوقعت محكمة الشراقة عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية ضد موظف بمستشفى بتهمة جنحة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي بعد إعادة تكييف الوقائع المنسوبة اليه من الترويج إلى الحيازة.

وألقي القبض على المتهم في الملف حسب مجريات المحاكمة في حاجز أمني و عثرت المصالح الامنية في عملية تفتيش سيارته على خمسة أقراص مهلوسة من صنف ”بريقابالين” المعروفة بين المدمنين عليها باسم”الصاروخ” حيث كانت مخبأة بإحكام تحت البساط الخاص بمركبته.ووجهت لموظف المستشفى بناء على هذه الوقائع جنحة ترويج المؤثرات العقلية والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في حقه عقوبة الحبس عامين نافذة و100 ألف دج غرامة بالرغم من انكار المتهم خلال كامل مراحل التحقيق معه، مشيرا إلى أنه أصبح مدمن على المؤثرات العقلية منذ مدة قصيرة بسبب مروره بمشاكل أسرية لظنه بأن الأقراص المهلوسة ستخفف عنه المشاكل.