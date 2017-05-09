قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، بعقوبة 23 شهرا حبسا منها 13 نافذة، في حق عشريني دهس عمه وابني عمه بسيارة، بسبب خلاف قديم.

حيثيات القضية، استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 5 سبتمبر 2014 على الساعة العاشرة ليلا، و تحديدا بمنطقة بونوارة، عندما نشب شجار بين المتهم ”م.ع” البالغ من العمر 24 سنة، والذي يملك محلا لبيع المواد الغذائية مع عمه وابنيه، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة، وبعد تدخل الجيران وأقرباؤهم فر المتهم نحو وجهة مجهولة ثم عاد بعد فترة على متن سيارته وقد أطفأ أضواءها، محاولا دهس عمه وابنيه. وبسبب الظلام الدامس لم يتمكن أحد الضحايا وهو ابن عمه المدعو ”ر.ع”، من تفادي السيارة، ليصاب في أنحاء مختلفة من الجسم، ما استدعى نقله نحو المستشفى أين خضع للعلاج و استفاد من شهادة عجز عن العمل مدتها مائة يوم. المتهم حاول تبرئة ساحته، مبينا أن الأمر يتعلق بحادث مرور، وقد أطلع شركة التأمين وهو ما أكده ممثلها، إلا أن النيابة التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تنطق المحكمة بالعقوبة سالفة الذكر مع إعادة تكييف الوقائع إلى الضرب والجرح العمدي.