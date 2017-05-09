التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق مسبوق قضائيا، بتهمة الشروع في سرقة سيارة إطار بالدولة.

قضية الحال، حسب مجريات المحاكمة، تعود إلى توقيف المتهم من طرف عناصر الأمن بالزي المدني لحظة قيامه بفتح باب سيارة الضحية، وهو إطار بالدولة.

المتهم الموجود رهن الاعتقال نفى التهمة المنسوبة إليه وقال إنه كان ذاهبا للعشاء بإحدى المطاعم ولحظة مروره أمام سيارة حاول إقفال حذائه، إلا أنه تفاجأ بشخص بلباس مدني يقوم بتوقيفه وتقديمه إلى عناصر الأمن التي حولته للجهات المختصة.