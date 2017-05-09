تابعت هيئة المحكمة موظفين بإحدى الشركات العامة بتهمة الضرب والجرح العمدي، التهديد والسب، على خلفية الشكوى التي حركتها ضدهم جارة ذلك الاول تتهمهم فيها بدهسها بالسيارة وضربها وتهديدها بنفوذهم.

تفاصيل قضية الحال - حسب تصريحات الضحية - تعود وقائعها عندما صادفت بسلالم العمارة المتهمة وشقيقتها وقامت بدفع هذه الأخيرة دون سبب، قبل أن تقوم بركن سيارتها في منتصف الموقف وتحاول منعها من المغادرة، لتصدمها وتسبب لها إصابة على مستوى ظهرها استفادت من خلاله بعجز عن العمل قدر بـ7 أيام، في الوقت الذي تدخل فيه جارهم، وهو المتهم الأول، وقام بدفعها بقوة .

وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة أنها تعرضت للتهديد من قبل زوج المتهمة عبر الهاتف، كون تلك الأخيرة كانت تحادثه عبر جهاز ”البلوتوث”، أين هددهم بنفوذه ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد بل هدد أيضا بحرق منزلهم العائلي، قبل أن يتقدموا منهم ثانية في حدود الساعة التاسعة إلا ربع ليلا ويقوموا برشقهم بالحجارة. وهي الأفعال التي فندها جميع المتهمين، حيث اكد الدفاع أنها قدمت في زيارة إلى البيت العائلي للمتهم الأول وعند مغادرتها صادفت الضحية في طريقها وأخذت تذمر من قدومها وركن سيارتها في موقف الحي بالرغم من أنها غريبة عن المنطقة، لتقوم بعدها بالقفز على المركبة وتدعي أنها دهستها. في الوقت الذي تدخل ابن المتهم الأول لمساعدتها، ليصل والده في الاخير، وأكد زوجها أنه لم يكن متواجدا بالأماكن يوم الوقائع. وفيما طالبت الضحية بتعويض 100الف دج، التمس ممثل الحق تغريم المتهمين مبلغ 50 ألف دج.